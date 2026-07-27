SAN POLO DEI CAVALIERI – In via del Castagneto il parcheggio multipiano da 1,2 milioni di euro

Il Comune di San Polo dei Cavalieri prosegue l’iter per realizzare il parcheggio multipiano in via del Castagneto.

Sopra e sotto, due immagini del progetto redatto dall’Architetto Giancarlo Brenna

Lo stabilisce la delibera numero 65 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata venerdì 24 luglio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Simone Mozzetta.

Con l’atto viene autorizzato il primo cittadino a compilare e sottoscrivere l’Atto di impegno – CLICCA E LEGGI L’ATTO DI IMPEGNO – con la Regione Lazio, la quale con la determina numero G08990 del 1° luglio 2026 ha assunto, a favore del Comune di San Polo dei Cavalieri, l’impegno di spesa complessivo di 500 mila euro di cui 250 mila per l’esercizio finanziario 2026 ed altrettanti per l’esercizio finanziario 2027.

Il Progetto di fattibilità tecnico economica del parcheggio multipiano in via del Castagneto è stato redatto dall’Architetto Giancarlo Brenna di Guidonia e prevede circa 70 posti auto.

Il costo totale dell’intervento è pari a un milione 200 mila euro di cui 500 mila della Regione Lazio e 700 mila concessi nell’ambito dei finanziamenti per il Giubileo 2025.

Il 20 gennaio scorso il dirigente dell’Ufficio Tecnico Giovanni Ciucci con la determina numero 47 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona nell’ambito della quale sono stati raccolti i nulla osta di Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Arsial, Soprintendenza archeologica, Asl Roma 5 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).