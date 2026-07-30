CANTERANO – Il medico di base va in pensione, sos del Comune alla Asl

L’amministrazione comunale annuncia di essere in attesa di comunicazioni e notizie certe da parte della ASL Roma 5 , competente in materia.

Nei giorni scorsi è andato infatti in pensione il Medico di Medicina Generale , dottor Giovanni Maturilli , lasciando il posto vacante.

“ Desideriamo precisare – si legge in una nota del Comune di Canterano – che questo disservizio non dipende dall’Amministrazione Comunale, trattandosi di un servizio gestito ed erogato esclusivamente dalla ASL.

Il Comune si è attivato fin da subito ed è in costante contatto con le autorità sanitarie per sollecitare e garantire l’arrivo di una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile”.