CANTERANO – Il medico di base va in pensione, sos del Comune alla Asl

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I cittadini devono rivolgersi alla Guardia Medica o alla Casa della Comunità di Subiaco

E’ rimasto senza medico di base il Comune di Canterano, piccolo borgo di 340 abitanti situato su un colle che si affaccia sulla valle dell’Aniene.
Nei giorni scorsi è andato infatti in pensione il Medico di Medicina Generale, dottor Giovanni Maturilli, lasciando il posto vacante.
L’amministrazione comunale annuncia di essere in attesa di comunicazioni e notizie certe da parte della ASL Roma 5, competente in materia.
Desideriamo precisare – si legge in una nota del Comune di Canterano – che questo disservizio non dipende dall’Amministrazione Comunale, trattandosi di un servizio gestito ed erogato esclusivamente dalla ASL.
Il Comune si è attivato fin da subito ed è in costante contatto con le autorità sanitarie per sollecitare e garantire l’arrivo di una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile”.
In attesa dei nuovi sviluppi, per le prescrizioni farmaceutiche e le certificazioni sanitarie, i cittadini possono rivolgersi temporaneamente a:
Casa della Comunità di Subiaco
Indirizzo: Largo Giuseppe Mazzini, 5 – Subiaco (RM)
Telefono: 077484450
Guardia Medica / Continuità Assistenziale
Indirizzo: Contrada Le Querce – Subiaco (RM) Telefono: 077485232.
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