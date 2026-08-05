GUIDONIA – Iniziano i lavori per il rifacimento del manto stradale

Per eseguire i lavori per il rifacimento del manto stradale, il Comune ha istituito un temporaneo divieto di sosta dalle ore 7.00 fino al termine dei lavori.
Nel dettaglio, i provvedimenti saranno i seguenti:
5 agosto 2026: in via Costantino, divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato;
6 agosto 2026: in via Valle dell’Aniene, divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato;
8 agosto 2026: in via Gino Capponi, divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato.
dì Francesca Romana Severini