GUIDONIA – Iniziano i lavori per il rifacimento del manto stradale

Attualità, Mobilità, Tiburno Quotidiano /

Modifiche alla sosta e alla circolazione in tre vie

Per eseguire i lavori per il rifacimento del manto stradale, il Comune ha istituito un temporaneo divieto di sosta dalle ore 7.00 fino al termine dei lavori.
Nel dettaglio, i provvedimenti saranno i seguenti:

5 agosto 2026: in via Costantino, divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato;

6 agosto 2026: in via Valle dell’Aniene, divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato;

8 agosto 2026: in via Gino Capponi, divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata e senso unico alternato.

Francesca Romana Severini

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