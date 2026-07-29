GUIDONIA – Italiano accoltellato in strada, tunisino arrestato per tentato omicidio

A inchiodarlo ci sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le descrizioni di alcuni testimoni.

Così la Squadra Mobile di Roma ha chiuso il cerchio intorno al presunto autore dell’accoltellamento di un 37enne italiano avvenuto a Villalba di Guidonia nella serata dello scorso 9 luglio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A conclusione di una indagine lampo condotta sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantatreenne tunisino, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

L’aggressione si era consumata verso le ore 19,40 tra Corso Italia e via Catania, nel Centro abitato di Villalba di Guidonia.

La vittima è un 37enne italiano già noto alle forze dell’ordine, cresciuto nel comprensorio popolare di largo Trieste 14.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina, diretti e coordinati dal PM di Tivoli, al momento dell’aggressione il 37enne si trovava in attesa all’esterno di un esercizio commerciale, mentre la moglie e i loro due figli erano intenti ad ultimare delle compere all’interno.

All’improvviso l’uomo sarebbe stato avvicinato alle spalle da uno straniero, che, senza alcun motivo apparente, lo avrebbe colpito alla schiena con un coltello.

Sarebbe stata poi la stessa moglie della vittima ad allertare il Numero Unico di Emergenza.

Dopo essere stato attinto da una pugnalata all’altezza del rene sinistro, l’uomo era stato aiutato da un amico che lo aveva immediatamente trasportato a bordo di una vettura verso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Durante il tragitto il 37enne avrebbe perso parecchio sangue, per questo l’amico aveva fermato l’auto sulla via Tiburtina a Villa Adriana e attirato l’attenzione di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio in transito verso Roma.

Il personale sanitario aveva subito prestato le prime cure al ferito, trasportandolo al pronto soccorso del nosocomio di via Parrozzani, dove era stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, riuscendo a superare la fase più critica.

Le indagini degli investigatori si sono subito concentrate sull’analisi delle telecamere di zona e sulle descrizioni fornite da alcuni testimoni.

Sono stati alcuni frame dei video acquisiti a consentire di ricostruire la dinamica del momento apicale dell’episodio delittuoso, catturando l’odierno indagato nell’istante in cui, dopo aver estratto un coltello, avrebbe attinto la vittima alla schiena.

Il quadro indiziario raccolto a carico del quarantatreenne è stato confermato nell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

È ora gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dall’aver agito per futili motivi.

Sono stati gli stessi investigatori della Squadra Mobile a dare esecuzione al provvedimento all’esito di intensa attività di ricerche dell’odierno indagato, che è stato rintracciato e bloccato, in un ultimo tentativo di fuga, in zona La Rustica.