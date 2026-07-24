Prevenzione, salute e benessere con “Terminillo in rosa”

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rieti e Komen Italia promuovono una giornata dedicata alla prevenzione, alla salute e al benessere, attraverso una camminata sul Monte Terminillo che unirà l’attività fisica alla sensibilizzazione sull’importanza degli screening oncologici.

All’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e di incentivare l’adesione ai programmi di screening oncologico, parteciperà anche, quale Medico referente Komen per ASL di Rieti, la Dr.ssa Roberta Pace.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara l’assessore Giovanna Palomba – perché per il secondo anno consecutivo portiamo avanti questa iniziativa con Komen.

Sono contenta della presenza di Komen nel nostro territorio, perché è una presenza importante vista l’attività che svolge a livello non soltanto nazionale, un ringraziamento anche alla Direzione Sanitaria ASL di Rieti, agli ordini professionali dei medici e odontoiatri nonché delle professioni infermieristiche e tutte le realtà coinvolte nell’iniziativa: Un amico per te, Orizzonti e benessere, Effetti Collaterali, Alcli Giorgio e Silvia, trekking Terminillo 360, Amiche in Rosa.

Ringrazio altresì il centro commerciale Perseo per la fornitura dei kit. Camminare, praticare attività fisica e sottoporsi ai controlli periodici, costituiscono strumenti concreti per prendersi cura della propria salute”.

Nel corso della giornata sarà possibile ricevere informazioni e aderire ai programmi di screening oncologici, ribadendo il valore della diagnosi precoce come elemento fondamentale nella tutela della salute.

Sarà inoltre disponibile un’unità mobile dotata di mammografo per eseguire sul posto le mammografie per donne in fascia di screening.

Per gli amanti della natura e del movimento, si terrà la camminata organizzata dall’associazione Trekking Terminillo 360, condotta dalle guide Gabriele Baiocchi e Marco Ciavattone.

Inoltre, per accogliere le famiglie e i partecipanti di ogni età, sarà allestito uno spazio dedicato ai più piccoli con il servizio di trucca bimbi.

L’evento è realizzato in collaborazione con ASL Rieti, Ordine delle Professioni Infermieristiche, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, Alcli Giorgio e Silvia, Orizzonti e Benessere, Un Amico per Te, Terminillo Trekking 360, Gruppo teatrale “Effetti Collaterali”, Centro Commerciale Perseo e Amiche in Rosa. Vuole essere un momento di partecipazione e sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza, per promuovere stili di vita sani, la pratica dell’attività fisica e una maggiore consapevolezza dell’importanza della prevenzione.