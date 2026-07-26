GUIDONIA – Inizia la raccolta porta a porta degli abiti usati: via i cassonetti dalle strade

Da un paio d’anni era diventato un incubo per i gestori e per gli utenti.
Ora il Comune di Guidonia Montecelio ha deciso di mettere fine al fenomeno dei furti all’interno dei cassonetti per gli abiti usati (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Mercoledì scorso 22 luglio il sindaco Mauro Lombardo in un video diffuso sui Social ha annunciato che nei prossimi giorni dalle strade della Città dell’Aria verranno rimossi i contenitori per gli abiti dismessi trasformati in punti di raccolta per i rifiuti indifferenziati con l’abbandono anche di sacchi da parte di chi non ha un regolare contratto con la Tekneko.
Il ritiro sarà porta a porta, gratuito e a chiamata, come già avviene per i rifiuti ingombranti.
Il servizio potrà essere prenotato tramite:
✔️ app, da scaricare tramite qrcode su App Store e Google Play;
✔️ whatsapp: tel.: 344.0196953;
✔️ numero verde: 800.916139;
✔️ email: guidoniamontecelio@tekneko.com;
✔️ ecosportello.
𝐔𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨: www.tekneko.it/comune/guidonia