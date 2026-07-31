VALLI DEL TEVERE – UDR 2, Astral annuncia modifiche al servizio da lunedì 3 agosto

Astral comunica che a partire da lunedì 3 agosto, entreranno in vigore aggiornamenti e modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo all’Unità di Rete 2 (UdR 2 – Valli del Tevere).

Le variazioni sono state programmate per rispondere in modo più capillare alle necessità degli utenti, migliorare la continuità dei percorsi e potenziare le fasce orarie a maggiore richiesta.

A Sant’Oreste, sono state apportate modifiche alle Linee 2 e 17. Per quanto riguarda la Linea 2, in direzione di andata, il percorso viene modificato con il passaggio su Viale Nocetto, rendendolo omogeneo col percorso di ritorno. Sulla Linea 17, per garantire la fermata presso il Cimitero di Sant’Oreste, sono state deviate due corse mattutine con l’andata alle ore 10:10 e il ritorno alle 11:10.

A Morlupo, interessate dalle variazioni sono le Linee 1, 1D e 15. Per tutte e tre, in direzione ritorno, il percorso transiterà, come per l’andata, su Via Cesare Battisti, effettuando un anello con doppio passaggio su Via Monte Gruglianello e Viale Almirante. Per la Linea 15, inoltre, è stata inserita una nuova coppia di corse (andata e ritorno) nella prima fascia mattutina alle ore 06:20.

A Scandriglia, potenziati i collegamenti da e per Osteria Nuova tramite la deviazione di due coppie di corse e l’inserimento di un’ulteriore coppia di corse A/R.

Il nuovo quadro orario garantito per Osteria Nuova prevede l’andata alle 09:20; 11:15; 17:00 e il ritorno alle 10:15; 11:40; 19:00.

A Poggio Mirteto, sulle Linee 7, 21, 23 e 29, sono state introdotte piccole variazioni di orario al fine di ottimizzare la regolarità delle corse e le coincidenze sul territorio.

Come di consueto, tutti i dettagli, i percorsi aggiornati, le tabelle orarie e il servizio in tempo reale, sono consultabili sul sito internet ufficiale astralspa.it, su quello di Astral infomobilità infomobilita.astralspa.it con la relativa app, sul sito dedicato udr.astralspa.it o verificando le informazioni dedicate diffuse presso i singoli punti di fermata.

“Questi adeguamenti sono il frutto di una collaborazione costante tra Astral, Regione Lazio e le Amministrazioni comunali che accolgono le osservazioni provenienti dai territori – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – Stiamo apportando integrazioni e rimodulazioni alle linee con l’obiettivo di fornire un servizio completamente aderente alle esigenze dell’utenza”.