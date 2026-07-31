TIVOLI – Ad agosto VILLÆ aperte di sera

Nelle sere d’agosto, quando il sole lascia il posto alla luce dorata del crepuscolo e il silenzio avvolge giardini, fontane e antiche architetture, i cancelli delle VILLÆ di Tivoli si aprono oltre il tramonto per offrire al pubblico un’esperienza di visita unica e suggestiva.

Villa d’Este aprirà in orario serale lunedì 10, mercoledì 12 e giovedì 13 agosto; Villa Adriana sabato 15 agosto, proprio nella serata di Ferragosto, e sabato 29 agosto; mentre il Santuario di Ercole Vincitore sarà visitabile sabato 1 e sabato 8 agosto.

Occasioni preziose per scoprire i tre siti in una veste inedita, resa ancora più affascinante dalla luce della sera.

Gli ingressi serali sono previsti con il biglietto ordinario e possono anche essere utilizzati gli abbonamenti “Villæ 365” e Villæ Pass”.

A Villa d’Este, nelle ore serali le fontane e i viali rinascimentali assumono un fascino ancora più intenso: il riflesso delle luci sull’acqua, il mormorio continuo delle fontane e il profumo dei giardini accompagnano i visitatori in un percorso sospeso tra arte, natura e meraviglia.

La sera restituisce alla Villa un’atmosfera intima e romantica, che rivela nuovi dettagli e prospettive di uno dei capolavori assoluti del Rinascimento italiano.

Passeggiare poi tra le maestose architetture di Villa Adriana significa immergersi in un paesaggio senza tempo.

Al crepuscolo, le illuminazioni esaltano le geometrie dei palazzi, degli spazi in cui, anche qui, protagonista è l’acqua – come il Pecile, il Teatro Marittimo e il Canopo – e delle Grandi Terme, mentre il silenzio amplifica il fascino di uno dei più grandi complessi archeologici dell’antichità, dove ogni scorcio racconta l’ingegno di Roma e il sogno architettonico del suo imperatore Adriano.

Anche il Santuario di Ercole Vincitore, con il suo straordinario affaccio sulla valle dell’Aniene e gli ambienti coperti della “Via Tecta”, si trasforma al calare del giorno, offrendo una prospettiva inedita su uno dei più importanti complessi sacri di epoca romana.

Un’occasione preziosa per vivere i siti di Tivoli in una dimensione insolita e coinvolgente, dove il patrimonio archeologico e monumentale incontra il paesaggio e la bellezza delle notti estive, regalando emozioni che solo la luce della sera sa evocare.

«Le aperture delle VILLÆ nelle sere di agosto – sottolinea il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà – restituiscono questi siti unici al mondo alla dimensione di un tempo dilatato, dove le luci notturne ridefiniscono le prospettive e gli spazi.

Vivere le VILLÆ di Tivoli di sera trasforma la percezione dei nostri monumenti in un’esperienza unica, tra architetture di rara bellezza, acqua e paesaggio».