TIVOLI GUIDONIA – Estate rovente, bruciano 40 ettari di vegetazione

Un’altra giornata di Fuoco per l’hinterland tiburtino quella di ieri, venerdì 31 luglio.

Il bilancio è di circa 40 ettari di vegetazione distrutta, strade chiuse e traffico ferroviario interrotto.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’incendio di ieri pomeriggio tra Guidonia e Tivoli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 16 le fiamme sono divampate inizialmente in un terreno adiacente a Via della Longarina, nella zona della nuova stazione ferroviaria di Guidonia, e a causa delle raffiche di vento si sono immediatamente propagate nei terreni compresi tra via Parma e Strada dei Laghi, compresa l’area circostante Villa Cornetto, in località Tivoli Terme sul Comune di Tivoli.

Per garantire le operazioni di spegnimento in sicurezza, la Polizia Locale di Guidonia Montecelio ha chiuso il transito in via della Longarina, mentre la Polizia Polfer ha sospeso la circolazione dei treni in quanto le fiamme hanno lambito la ferrovia.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Tivoli e La Rustica e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

Su chiamata della Sala Operativa Regionale sono stati impegnati anche ai volontari delle associazioni di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati-VVAA” con Pick-Up da 450 litri e Autobotte da 8000 litri, “NVG” con Autobotte e Pick-up, due mezzi di “GOIR”, altrettanti della “Associazione “Volontari Radio Soccorso” e della “Protezione civile I Lupi” di Corcolle, un mezzo della “Protezione civile Castelchiodato.

A causa del vento sono risultate difficoltose le operazioni di spegnimento, ma grazie alla forte collaborazione e allo spirito di squadra verso le ore 20 le fiamme sono state domate e tutta l’area interessata è stata bonificata per evitare ulteriori possibili riprese.