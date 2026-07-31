CAPENA – “Festa della Birra” senza concerti: la Pro Loco sospende i prossimi eventi

Avrebbe dovuto essere un evento indimenticabile tra musica, divertimento e fiumi di birra.

Ma la 12esima edizione del “Capena Beer Fest” è andato in scena senza concerti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I motivi?

La Commissione Comunale di Vigilanza spettacolo ha negato alla Pro Loco di Capena il parere di agibilità a causa di “documentazione insufficiente e/o inadeguata nonché stato dei luoghi non conforme al progetto presentato”.

Il caso emerge dalla determina numero 248 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il 2 luglio dalla Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio Silvia Simeoni e pubblicata mercoledì 29 luglio all’Albo Pretorio online.

Col provvedimento viene messo nero su bianco il motivo per cui la Pro Loco di Capena a meno di un’ora dall’inizio dell’evento si è trovata costretta ad annullare tutti gli eventi musicali previsti: dai “Zep Set”, Tribute Band dei Led Zeppelin, ai “Triadis”, Trio strumentale Rock Fusion, e “Dj Osso”, fino ai “Don’t call me Gaga”, Tribute Band di Lady Gaga.

Dalla determina numero 248 emerge che il 13 giugno la presidente dell’Associazione Pro Loco Capena, Elisa Bianchi, aveva presentato regolare istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione per la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo con somministrazione di alimenti e bevande denominata “Capena Beer Fest” dal 2 al 4 luglio 2026 nel Piazzale Dei Donatori di Sangue, area pubblica usata dall’associazione che organizza altri eventi locali come il tradizionale Vendemmiale, la Sagra dell’Uva, la manifestazione nel corso della quale a ottobre 2025 in piazza Civitucola è stato assassinato il 65enne giostraio Stefano Cena, detto “Luigi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Fatto sta che il 17 giugno il Sindaco Roberto Barbetti ha convocato la Commissione comunale di Vigilanza Spettacolo per l’esame del progetto e il sopralluogo finalizzati al rilascio del parere di agibilità di pubblico spettacolo previsto dall’articolo 80 del TULPS.

Ma a seguito dell’esame della documentazione prodotta e del sopralluogo presso l’area di svolgimento dell’evento, il 2 luglio – il giorno di inizio del “Capena Beer Fest” – la Commissione Comunale di Vigilanza spettacolo ha redatto il verbale dal quale risulta che la stessa Commissione non ha espresso parere alcuno di agibilità temporanea di pubblico spettacolo per la manifestazione a causa di “documentazione insufficiente e/o inadeguata nonché stato dei luoghi non conforme al progetto presentato”.

Annullata l’attesissima serata con DJ Osso e il concerto con i “Don’t call me Gaga”, la Pro Loco non ha fermato la festa ma ha soltanto modificato il programma con accesso limitato a 200 persone a serata.

Stand della birra e food truck operativi con la selezione di birre artigianali, tantissime specialità gastronomiche, la voglia di stare insieme.

La “festa della birra dimezzata” è diventata un caso politico, per questo la Pro Loco di Capena ha diffuso alcuni comunicati di chiarimento.

“Teniamo a precisare che, nonostante le fisiologiche difficoltà burocratiche incontrate durante i preparativi, la 12° edizione del Capena beer fest si è svolta nel pieno rispetto delle pratiche amministrative e dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, come ampiamente dimostrato anche dalla presenza e dal controllo delle Forze dell’Ordine per tutta la durata dell’evento”, si legge in un post sulla pagina dell’associazione.

“Organizzare eventi per una comunità richiede impegno, responsabilità, volontari e una collaborazione che non può esistere solo nelle parole – si legge in un’altra nota firmata dalla Presidente Elisa Bianchi e da tutto il Direttivo – Per questo, dopo una lunga riflessione, il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Capena ha deciso di interrompere il programma e l’organizzazione delle future iniziative, sospendendo il calendario degli eventi.

È una decisione sofferta, maturata dopo aver dato tutto ciò che era nelle nostre possibilità, sempre con l’unico obiettivo di offrire occasioni di aggregazione e valorizzare il nostro paese.

Ringraziamo ancora di cuore tutti i volontari, gli sponsor, gli artisti, le associazioni e i cittadini che in questi anni, e anche in questa occasione, hanno creduto in noi e ci hanno sostenuti mossi dal nostro stesso interesse: rendere il nostro piccolo paese un posto da vivere, visitare e condividere.

Ci auguriamo che un domani possano esistere le condizioni per ripartire, con maggiore serenità, con una collaborazione reale e con il supporto necessario affinché chi si mette a disposizione della comunità non sia costretto a farlo da solo, in modo che eventi come questi possano continuare a rappresentare un punto di incontro per tutta la comunità, nonché un valore aggiunto alla nostra bella Capena”.