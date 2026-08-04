GUIDONIA – Fiamme nell’ex cava di Colle Largo: bruciano sterpaglie e un’auto

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Sul posto vigili del fuoco e Protezione civile

Vasto incendio oggi pomeriggio, martedì 4 agosto, a Guidonia Montecelio.

 

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampare verso le ore 14,29 in via Romana, la strada che collega Guidonia Centro Montecelio.

 

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti e le squadre dei volontari di Protezione civile delle associazione “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”, “VVAA- Volontari Valle Aniene Associati” e “Goir- Gruppo Operativo Intervento Rapido”.

Pare che le fiamme abbiano coinvolto l’area della cosiddetta “Ex Cava di Colle Largo” e un terreno privato adiacente: partite da sterpaglie, hanno successivamente avvolto anche un’auto in sosta nel fondo privato.

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Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

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