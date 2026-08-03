MONTEROTONDO – Controlli a tappeto: pusher denunciati, assuntori segnalati e minimarket multati

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con l’ausilio dei militari del I Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania e dei cinofili di Santa Maria di Galeria, unitamente a personale Asl Roma 5, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché, alla lotta al degrado urbano, al controllo della circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme di tutela del lavoro, igienico-sanitarie e di sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento, che si è sviluppata nei comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma diffuso oggi, lunedì 3 agosto, nel corso dell’operazione, 6 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, 3 uomini, poco più che 20enni, di origine albanese e romena, ed una 40enne, italiana, sono stati sorpresi rispettivamente, con oltre 50 e 40 grammi di hashish, mentre il 24enne albanese è stato colto nella flagranza di cedere una dose di cocaina ad un acquirente.

Inoltre, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un 55enne è stato denunciato poiché trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, mentre un 56enne ed un 19enne sono stati segnalati poiché sorpresi, il primo alla guida di un’autovettura senza avere la patente, mentre il giovane poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di oltre 1,6 grammi/litro.

Altre 10 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente oltre 20 grammi di hashish e 13 di marijuana.

I controlli dei Carabinieri, unitamente a personale dell’Asl Roma 5, sono stati estesi anche ad alcune attività commerciali e di ristorazione.

In tutto sono 2 le attività commerciali sanzionate, per un importo complessivo di 3.500 euro, la prima per lievi carenze igienico sanitare, mentre la seconda per aver venduto bevande alcoliche in recipienti di vetro oltre le ore 21, in contrasto con il regolamento del comune di Monterotondo.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 270 persone e controllato oltre 180 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 13.500 euro, ritirate 4 patenti di guida e sequestrati 3 veicoli.