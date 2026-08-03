Montelibretti – Treno travolge due mucche e deraglia

Momenti di apprensione questa mattina, lunedì 3 agosto, nei pressi della stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, dove un treno è deragliato a circa un chilometro dallo scalo ferroviario con a bordo circa 450 passeggeri.

L’allarme è scattato alle 5:50, quando la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 5/A per prestare assistenza al convoglio.

Secondo le prime ricostruzioni, il deragliamento sarebbe stato causato dall’investimento di due mucche che si trovavano sui binari. Nonostante l’incidente, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

Le Ferrovie hanno immediatamente predisposto l’invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori. Le operazioni si sono svolte con il supporto del personale delle Ferrovie e dei Vigili del Fuoco, garantendo il trasferimento in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare come gli animali siano riusciti a raggiungere la sede ferroviaria.

Di Francesca Romana Severini