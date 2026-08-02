Estate – vacanze sì, ma senza dimenticare gli animali

L’Italia affronta in questi giorni la sua terza ondata di caldo africano consecutiva, e agosto sembra già annunciarsi come un mese senza tregua sul fronte delle temperature.

Il bel tempo spinge milioni di italiani a partire, ma come ogni anno, oltre alla preparazione delle valigie e alla scelta della meta, torna un tema importante: come gestire gli animali domestici durante le vacanze.

Secondo i dati ENPA, nel nostro Paese circa 4 famiglie su 10 condividono la propria vita con un animale domestico. Ma se cresce il numero di persone che scelgono di accogliere un pet in famiglia, aumenta anche il fenomeno degli abbandoni.

Secondo le principali associazioni animaliste, sono circa 50.000 gli animali abbandonati ogni anno, con un picco che si concentra soprattutto nei mesi di luglio e agosto, il periodo in cui aumentano maggiormente le partenze estive.

Per chi decide di viaggiare senza il proprio animale, le soluzioni non mancano. Tra le più richieste ci sono le pensioni per animali, seguite dai servizi di dog sitting.

Una volta affidati i nostri amici a quattro zampe, però, il conto può diventare importante. I dati delle principali piattaforme di pet sitting in Italia raccontano infatti una realtà sempre più costosa: per un dog sitter a domicilio si può spendere dai 25 ai 45 € a notte, con una spesa che può arrivare fino a circa 270€ per una sola settimana.

Anche le pensioni per animali hanno costi variabili: le tariffe oscillano tra i 18 e i 50€ al giorno, a seconda dei servizi offerti e delle esigenze dell’animale.

Proprio per questo motivo sono sempre di più gli hotel e i bed & breakfast che scelgono di aprire le proprie porte agli animali domestici, permettendo ai proprietari di vivere la vacanza insieme ai loro inseparabili compagni.

Per chi invece resterà a casa, l’attenzione deve rimanere alta. Il caldo intenso, infatti, non mette a rischio soltanto la salute delle persone, ma anche quella degli animali.

Le regole fondamentali valgono più che mai: è consigliabile evitare le passeggiate nelle ore più calde della giornata, perché l’asfalto rovente può provocare gravi ustioni alle zampe.

Mai lasciare il cane su balconi, terrazzi o cortili esposti direttamente al sole, così come all’interno di un’auto, anche per brevi periodi.

Sì invece a zone fresche e ombreggiate, con acqua pulita e fresca sempre disponibile. Per aiutare i nostri animali ad affrontare il caldo è possibile preparare anche dei ghiaccioli fatti in casa, evitando però ingredienti tossici come il cioccolato. Tra le ricette più diffuse ci sono quelle a base di frutta, come la banana, e yogurt bianco. Bisogna però prestare attenzione agli animali che non tollerano i latticini: in questi casi i veterinari consigliano alternative come il brodo di pollo o di manzo sgrassato, senza sale, congelato in piccole porzioni, oppure il loro stesso alimento umido diluito con acqua.

Un’altra possibilità arriva dalle verdure, come piselli e carote, sempre scegliendo alimenti adatti alla dieta del proprio animale.

Prima di offrire lo snack rinfrescante, però, è importante assicurarsi che il nostro pet non lo ingerisca troppo velocemente, per evitare congestioni o problemi allo stomaco.

Grande attenzione anche ai colpi di calore. Tra i segnali da non sottovalutare ci sono : l’ansimare continuo e accelerato, la salivazione eccessiva, debolezza, difficoltà a mantenere l’equilibrio e gengive scure o tendenti al violaceo.In presenza di questi sintomi è fondamentale agire rapidamente: portare l’animale in un luogo fresco, bagnare il corpo con acqua non ghiacciata e contattare immediatamente il veterinario.

Il caldo e le vacanze non devono diventare un ostacolo alla serenità dei nostri animali. Con scelte responsabili, attenzione e rispetto, possiamo vivere un’estate sicura e felice insieme a loro. D’altronde, ogni giorno ci dimostrano affetto, amore e fedeltà: spetta anche a noi ricambiare questo legame, prendendoci cura di loro e ricordandoci che, a volte, è importante mettere le loro esigenze davanti alle nostre.

di Francesca Romana Severini