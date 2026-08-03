MONTEROTONDO – Un chilo e mezzo di droga sequestrato

Più di un chilo e mezzo di droga sequestrato, tre giovani arrestati e una minorenne denunciata a piede libero.

E’ il bilancio di un’operazione antidroga messa a segno dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con l’ausilio dei militari del I Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania e dei cinofili di Santa Maria di Galeria, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, svolto nel fine settimana, i Carabinieri hanno arrestato 3 giovani, di età compresa tra i 19 ed i 20 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 3 agosto, i militari hanno fatto irruzione in un appartamento di edilizia popolare occupato abusivamente, situato nella zona dello Scalo di Monterotondo, ove hanno sorpreso i 3 giovani, in compagnia di una 16enne, che è stata denunciata in concorso, in possesso di oltre mezzo chilo di hashish, un chilo circa di marijuana, 40 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento ed oltre 1.600 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’illecita attività.

I tre giovani, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’operazione, altre 6 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria; in particolare, 3 uomini, poco più che 20enni, di origine albanese e romena, ed una 40enne, italiana, sono stati sorpresi rispettivamente, con oltre 50 e 40 grammi di hashish, mentre il 24enne albanese è stato colto nella flagranza di cedere una dose di cocaina ad un acquirente.