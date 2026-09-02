MONTEROTONDO – “Sul confine della sera”: canzoni, libri e ricordi per Francesco Guccini

Ci sono autori le cui parole, con il passare del tempo, finiscono per confondersi con i ricordi di chi le ha incontrate.

Succede con le canzoni ascoltate tante volte, con i libri letti in un particolare momento della vita, con quei versi che, anche a distanza di anni, riaffiorano alla memoria quasi senza essere chiamati.

Francesco Guccini è uno di quegli autori. Le sue canzoni e i suoi libri hanno raccontato persone, luoghi, amicizie, amori, illusioni e cambiamenti, lasciando tracce profonde in più generazioni.

A queste parole, alle atmosfere e alle storie di Guccini sarà dedicato l’incontro in programma sabato 26 settembre alle ore 17.30, alla libreria Ubik di Monterotondo, in via Adige 2.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la libreria Ubik, il giornalista e scrittore Italo Arcuri, il musico vagante Gian Nicola Belcastro e amiche e amici appassionati di Francesco Guccini.

Una serata aperta alla partecipazione, nella quale ci sarà spazio per strimpellare una canzone, leggere un suo scritto, riecheggiare un suo testo, rivivere atmosfere e raccontare aneddoti. Un modo semplice per ritrovarsi intorno a quelle parole che hanno accompagnato tanti percorsi personali e che continuano, ancora oggi, a evocare emozioni e ricordi.

Non una celebrazione formale, ma un incontro fatto di musica, letteratura e memoria, nel quale ciascuno potrà portare un frammento del proprio rapporto con Guccini.

Sabato 26 settembre · ore 17.30

Libreria Ubik Monterotondo · Via Adige 2

Canzoni e libri: una serata in memoria di Francesco Guccini.

La partecipazione è libera.