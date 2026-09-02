MONTEROTONDO – “Sul confine della sera”: canzoni, libri e ricordi per Francesco Guccini

Cultura, Tiburno Quotidiano /

Un pomeriggio per cantare, suonare, leggere, raccontare o soltanto ascoltare

Ci sono autori le cui parole, con il passare del tempo, finiscono per confondersi con i ricordi di chi le ha incontrate.

Succede con le canzoni ascoltate tante volte, con i libri letti in un particolare momento della vita, con quei versi che, anche a distanza di anni, riaffiorano alla memoria quasi senza essere chiamati.

Francesco Guccini è uno di quegli autori. Le sue canzoni e i suoi libri hanno raccontato persone, luoghi, amicizie, amori, illusioni e cambiamenti, lasciando tracce profonde in più generazioni.

A queste parole, alle atmosfere e alle storie di Guccini sarà dedicato l’incontro in programma sabato 26 settembre alle ore 17.30, alla libreria Ubik di Monterotondo, in via Adige 2.

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L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la libreria Ubik, il giornalista e scrittore Italo Arcuri, il musico vagante Gian Nicola Belcastro e amiche e amici appassionati di Francesco Guccini.

Una serata aperta alla partecipazione, nella quale ci sarà spazio per strimpellare una canzone, leggere un suo scritto, riecheggiare un suo testo, rivivere atmosfere e raccontare aneddoti. Un modo semplice per ritrovarsi intorno a quelle parole che hanno accompagnato tanti percorsi personali e che continuano, ancora oggi, a evocare emozioni e ricordi.

Non una celebrazione formale, ma un incontro fatto di musica, letteratura e memoria, nel quale ciascuno potrà portare un frammento del proprio rapporto con Guccini.

Sabato 26 settembre · ore 17.30
Libreria Ubik Monterotondo · Via Adige 2

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Canzoni e libri: una serata in memoria di Francesco Guccini.

La partecipazione è libera.

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