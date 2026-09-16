CALCIO – Il Guidonia pareggia a Latina: due punti nelle ultime due gare

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia pareggia 1-1 a Latina e, dopo il pari interno contro la Reggiana, conquista così due punti nelle ultime due giornate del campionato di Serie C, girone B. I rossoblù salgono a quota 8 punti, attestandosi alsesto posto in classifica.

La gara di Latina ha confermato le aspettative della vigilia di mister Lopez, che aveva previsto una partita molto fisica. E così è stato: gara combattuta, diversi errori tecnici da entrambe le parti e un terreno di gioco non perfetto che ha reso ulteriormente complicata la gestione del pallone.

Il Latina è passato in vantaggio al 38′ del primo tempo, con Baez, riuscendo a chiudere la prima frazione avanti di una rete.

Nella ripresa il Guidonia ha cercato con maggiore insistenza il gol del pareggio. La svolta è arrivata nei minuti finali, quando il Latina è rimasto in dieci uomini a causa di un’espulsione. Il Guidonia ha sfruttato subito la superiorità numerica e Tonetto ha trovato la rete dell’1-1, permettendo ai rossoblù di tornare a casa con un punto.

Un pareggio che muove ancora la classifica, ma che lascia anche una riflessione: dopo due 1-1 consecutivi, in casa rossoblù si dovrà evitare di farsi venire quella che potremmo chiamare la “pareggite”.

Il Guidonia resta comunque in una posizione interessante, con 8 punti e il sesto posto in classifica.