CALCIO – Guidonia, ancora un pareggio: con il Livorno è1-1

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia non va oltre il pareggio, ancora una volta. Questa volta finisce 1-1 contro il Livorno al Città dell’Aria, nel match che chiude ufficialmente la sesta giornata di Serie C, girone B.

Il Guidonia sale così a 9 punti, al settimo posto in classifica. Il Livorno passa in vantaggio nel primo tempo con Malotti, ma a inizio ripresa arriva la risposta dei rossoblù con Sannipoli, che firma la rete dell’1-1.

Una partita nella quale il Guidonia ha fatto davvero poco, soprattutto sul piano del gioco. Nel secondo tempo, infatti, è stato il Livorno a prendere in mano la gara anche senza creare occasioni nitide.

Il Guidonia di mister Lopez sembra lontano dalla squadra brillante vista nelle prime giornate di campionato. Le prestazioni iniziano a destare qualche perplessità: nelle ultime tre partite sono arrivati altrettanti pareggi, per un totale di appena tre punti conquistati.

Un rendimento che, al momento, appare insufficiente per una società che in estate ha investito molto e che punta a obiettivi importanti. Ora servirà una reazione, anche sul piano del gioco, per ritrovare la continuità e l’entusiasmo dell’inizio di stagione.