TIVOLI – Liti e vandalismi in Centro, il PD: “Manca il controllo del territorio”

I consiglieri comunali del Pd Giovanna Marconi, Manuela Chioccia e Alessandro Fontana

“Continua la nostra battaglia di denuncia sulle condizioni in cui versano il centro cittadino e i quartieri di Tivoli.

Degrado e incuria imperversano ovunque.

La movida violenta e gli atti di vandalismo non si fermano: tra gli ultimi episodi, quello a Viale Trieste che ha vissuto atti di vandalismo e violenza di genere. Il segno evidente di un’assoluta mancanza di controllo del territorio.

Denunciamo inoltre lo stato di grave abbandono degli impianti sportivi cittadini. L’assenza di interventi strutturali ha reso molte strutture del tutto inagibili, penalizzando i settori giovanili e l’educazione allo sport e di fatto precludendo le principali attività sportive della zona.

Non siamo contrari agli eventi sportivi di piazza.

Tuttavia, in una gestione responsabile delle risorse, se esistono finanziamenti per il settore, questi andrebbero concentrati su strutture permanenti e fruibili da tutti nel tempo.

Solo quando si garantiscono basi solide si può pensare al superfluo”.