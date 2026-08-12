MENTANA – Un caso di West Nile Virus nella città garibaldina

dì Francesca Romana Severini

Nuovo caso di West Nile Virus a Mentana.La comunicazione del nuovo positivo è avvenuta attraverso un comunicato stampa del Comune. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5 ha infatti riscontrato un caso di infezione relativo a una persona domiciliata, ma non residente, nel territorio comunale.A seguito della segnalazione, l’Amministrazione comunale ha disposto il rafforzamento delle misure di contrasto alle zanzare, con un intervento straordinario di disinfestazione. Particolare attenzione sarà riservata all’area compresa nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona risultata affetta.Il Comune ricorda inoltre che tale servizio era già stato effettuato nei giorni scorsi: il 21 luglio a Mentana Centro e il 22 luglio a Castelchiodato. L’intervento straordinario rientra nelle misure precauzionali previste dalle disposizioni sanitarie regionali e dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, con l’obiettivo di ridurre la presenza del vettore e limitare il rischio di trasmissione del virus.Nel comunicato si invita inoltre la cittadinanza a prestare particolare attenzione alle buone pratiche per evitare la proliferazione delle zanzare, soprattutto nelle aree private :<<Eliminare i ristagni d’acqua: Svuotare regolarmente sottovasi, annaffiatoi, secchi, bacinelle e qualsiasi contenitore lasciato all’aperto. Pulire ed evitare il ristagno d’acqua nelle fontane decorative, nelle vasche e nelle piscine inutilizzate (o trattarle adeguatamente con prodotti larvicidi).Coprire i contenitori inamovibili: Sigillare con coperchi ermetici o reti zanzariere a maglia molto fitta i fusti, le cisterne e i bidoni utilizzati per l’irrigazione negli orti e nei giardini.Pulizia di gronde e tombini: Mantenere liberi da foglie e detriti i canali di sgrondo delle acque piovane, i tombini e le caditoie all’interno delle proprietà private, applicando se necessario i prodotti larvicidi reperibili in farmacia o nei consorzi agrari.Cura del verde: Mantenere rasata l’erba nei giardini e potare regolarmente le siepi per ridurre i luoghi di rifugio delle zanzare adulte.Utilizzo di prodotti repellenti e, in particolare per chi dovesse protrarre le proprie attività oltre il crepuscolo – uso di un abbigliamento idoneo (che lasci scoperte il minor numero possibile di zone corporeeUso di zanzariere a maglie fitte da collocare su porte e finestre, spirali fumigene (zampironi, solo per uso esterno) o elettro-emanatori di insetticida (per interni) nelle abitazioni private per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni>> si legge nel comunicato.Nella giornata di oggi, mercoledi 12 agosto, è risultato un nuovo contagio anche nel Comune di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO) che si va ad aggiungere al primo caso nello stesso territorio, scoperto solo poche ore prima (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO)