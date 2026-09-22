TIVOLI – Medico specialista sospeso dalla Asl per 6 mesi senza stipendio

Un medico specialista sospeso per sei mesi senza stipendio.

Il caso emerge dalla delibera numero 3288 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, martedì 22 settembre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Col provvedimento la manager prende atto della nota con la quale l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha comunicato che martedì scorso 15 settembre è stata disposta la sanzione della sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per sei mesi nei confronti del medico, come previsto dall’articolo 39, comma 3, lettera c) dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il medico, che lavora nell’ambulatorio di un Distretto sanitario della Asl Roma 5, era finito nell’occhio del ciclone a seguito di alcune segnalazioni di pazienti a detta dei quali lo specialista avrebbe suggerito di ridurre farmaci e cure col risultato di un peggioramento delle loro condizioni.

Per questo l’Ufficio Procedimenti Disciplinari aveva disposto una prima sospensione, immediatamente impugnata dal sanitario che era stato così reintegrato.

Tuttavia, nei confronti dello specialista sarebbero arrivate nuove segnalazioni di pazienti circa un suo presunto reiterato comportamento considerato anomalo.

A quel punto il 21 maggio scorso è stato avviato il procedimento disciplinare.

Nella delibera firmata oggi il Direttore generale della Asl Silvia Cavalli dispone che il medico dovrà provvedere a comunicare al Direttore del Distretto di competenza e al Direttore della Gestione del Personale la data di effettivo rientro per gli atti conseguenti.

La delibera numero 3288 verrà notificata al medico, oltre che al Comitato Zonale di Roma e Provincia, all’Ordine Provinciale dei Medici di Frosinone e al Direttore del Distretto di competenza a ciascuno per quanto di competenza.