PALOMBARA SABINA – Alla “Festa dei Patrioti” arrivano i big di Fratelli d’Italia

Torna la Festa dei Patrioti a Palombara Sabina.

L’undicesima edizione dell’appuntamento di Fratelli d’Italia si terrà sabato 26 settembre dalle ore 16.00 in Piazza Vittorio Veneto, nel centro storico della città in Provincia di Roma che torna ad essere il punto di incontro con una giornata di politica, confronto e soprattutto di comunità per i militanti del partito guidato da Giorgia Meloni.

Ad aprire l’evento sarà Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina e deputato di FdI, insieme a Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, e al senatore e Presidente Provinciale FdI, Marco Silvestroni.

Alle 16,30 il deputato Marco Perissa sarà proclamato Segretario provinciale di Gioventù nazionale.

Alle ore 17 il dibattito “L’Italia in Europa non chiede più permesso a nessuno” con gli interventi degli eurodeputati Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Marco Squarta, Carlo Ciccioli e Francesco Torselli.

Alle ore 18 il panel “Una squadra al servizio dei territori” con gli interventi dei parlamentari Andrea Volpi, Giorgio Salvitti, Angelo Rossi e Luciano Ciocchetti, oltre a Stefano Cacciotti, Capogruppo della Città metropolitana di Roma.

Alle 18,30 il dibattito “Anche nel Lazio la politica torna al centro del villaggio” con l’assessore regionale Giancarlo Righini, il coordinatore regionale del Lazio, Paolo Trancassini, e Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio.

Alle ore 19 lo speciale “A quattro anni dalla vittoria”: per l’occasione il direttore del quotidiano “Il Temo” Daniele Capezzone intervista l’onorevole Giovanni Donzelli, Responsabile nazione dell’Organizzazione di FDI, il capogruppo FDI di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami.

Alle 19,30 l’intervento del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.