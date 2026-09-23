Ieri mattina, martedì 22 settembre, l’organizzazione di Volontariato ha ricevuto in consegna l’immobile comunale sito in Piazza Due Giugno, con ingresso da Via Tiberio Cavallo, che sarà adibito a “Centro d’Ascolto”, rispetto a questioni di grande rilevanza sociale.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri: il Sindaco Mauro Lombardo; gli assessori Cristina Rossi e Michele Venturiello; il Dirigente Aldo Cerroni; la Consigliera comunale Alessia Croce e Don Matteo Tagliaferri, che ha ricordato come l’incontro della sua Comunità con la nostra Amministrazione sia stato propiziato dal “Social Tour Edizione 2026”.

“La forza del “Social Tour Edizione 2026” non si ferma mai – ha commentato la Consigliera comunale Alessia Croce – Grazie agli amici della Comunità in dialogo da oggi sul nostro territorio esiste una realtà importante che darà assistenza alle persone che vivono un disagio di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Grazie al Sindaco Mauro Lombardo da sempre fortemente sensibile a certi temi, grazie all’assessore alla Cultura, al dirigente ai Servizi sociali.

Grazie a Don Matteo che ha emozionato con la sua disarmante energia positiva.