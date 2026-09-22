MONTEROTONDO – Scuolabus, il Comune annuncia il potenziamento del servizio

Un impegno corale, finanziario ed organizzativo per garantire il diritto allo studio, sostenere concretamente i tempi di vita e di lavoro delle famiglie e promuovere una mobilità sempre più sostenibile e sicura attorno ai plessi scolastici cittadini.

Così l’amministrazione comunale di Monterotondo in un comunicato stampa annuncia che lunedì 28 settembre 2026 ripartiranno ufficialmente i servizi di refezione scolastica e di trasporto scuolabus, coordinati con le Istituzioni scolastiche del territorio in simultanea con l’avvio dell’orario a tempo pieno.

Sul fronte del trasporto scolastico, l’anno 2026/2027 segna una vera e propria svolta qualitativa e quantitativa, si legge sempre nel comunicato stampa.

Tutte le domande inoltrate entro la scadenza dell’avviso pubblico (21 agosto) sono state integralmente accolte. Per rispondere al costante incremento delle richieste — che negli ultimi anni hanno visto gli alunni trasportati crescere di oltre il 52%, superando quota 550 per l’anno in corso —, il Comune di Monterotondo ha promosso una manovra straordinaria per istituire la sesta linea dello scuolabus, operativa a partire da lunedì 5 ottobre.

L’entrata in funzione della linea supplementare, gestita dalla società in house APM, consentirà di portare la capacità ricettiva complessiva da 180 a circa 220 posti a sedere (a cui si affianca il mezzo attrezzato per gli alunni con disabilità), azzerando le liste d’attesa anche per chi ha presentato istanza fuori termine. Nei prossimi giorni verranno ufficialmente riaperti i termini per le nuove iscrizioni sul sito istituzionale.

Nei prossimi giorni il personale di APM contatterà tutte le famiglie i cui minori sono già iscritti al Servizio per fornire ogni informazione relativa ad orari e linee di riferimento.

Contemporaneamente, il 28 settembre prenderà il via la refezione scolastica, affidata alla società concessionaria Vivenda. Un servizio essenziale monitorato costantemente dagli uffici comunali e dalla Commissione Mensa, inteso non solo come risposta organizzativa per i genitori, ma come prezioso momento educativo, alimentare e di socialità.

«Investire sulla scuola e sui servizi alle famiglie significa investire direttamente sul futuro e sulla tenuta sociale della comunità – afferma il sindaco Riccardo Varone – Con il potenziamento dello scuolabus non soltanto garantiamo un supporto logistico fondamentale a centinaia di genitori, ma facciamo una scelta di campo precisa sulla vivibilità urbana: più studenti sui mezzi collettivi significano meno automobili in circolazione negli orari di punta davanti alle nostre scuole, più sicurezza per i ragazzi e una riduzione sensibile delle emissioni.

Ringrazio gli uffici, le assessore e la nostra società APM per uno sforzo organizzativo che dimostra l’efficienza della nostra macchina amministrativa».

«L’avvio coordinato della mensa e del trasporto scolastico – aggiunge l’Assessora alle Politiche Educative e Formazione, Isabella Bronzino – rappresenta il coronamento di un lavoro intenso condotto in costante sintonia con i dirigenti scolastici e con le rappresentanze dei genitori. La mensa non è una semplice pausa, ma un’estensione del percorso didattico, uno spazio di condivisione e crescita.

Allo stesso modo, lo scuolabus accompagna i bambini verso una progressiva autonomia e il rispetto delle regole comuni. Aver adeguato l’offerta alla forte domanda delle famiglie, portando la capienza a 220 posti grazie alla sesta linea, è una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità scolastica».

«Fronteggiare un aumento delle richieste dell’11% rispetto all’anno precedente ha richiesto un passaggio contabile complesso ma anche tempestivo – chiude l’Assessora al Bilancio e Programmazione Economica, Marcella Rossi – che abbiamo scelto tuttavia con decisione perché quando si parla di bilancio pubblico, la priorità deve essere sempre l’impatto sociale sui cittadini: garantire risorse certe ai servizi scolastici rappresenta uno degli investimenti più qualificanti che un’Amministrazione possa compiere e, storicamente, l’Amministrazione di Monterotondo si è sempre distinta su questo fronte».

Informazioni e contatti per le famiglie

Nei prossimi giorni il personale di APM contatterà tutte le famiglie i cui minori sono già iscritti al Servizio per fornire ogni informazione relativa ad orari e linee di riferimento.

I dettagli sulla riapertura dei termini di iscrizione per la sesta linea e le modalità operative saranno pubblicati a breve sui canali social ufficiali dell’Ente e sul portale web: HYPERLINK “http://www.comune.monterotondo.rm.it/?utm_source=gemini” \t “_blank”www.comune.monterotondo.rm.it.