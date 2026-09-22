TIVOLI – Spartan Race, Lucia Di Rienzo stravince a Misano e punta al mondiale in Croazia

Prima classificata nella sua categoria.

Prima nella classifica assoluta.

Così sabato 19 settembre Lucia Di Rienzo, la 40enne atleta e mental coach tiburtina residente a Foligno, si è imposta allo “Spartan Misano 2026”, uno degli eventi sportivi più importanti della disciplina per atleti che non si arrendono mai.

Lucia, già campionessa mondiale di Spartan Race nel 2022 e attuale vice campionessa mondiale e campionessa italiana di categoria 40/44anni, ha superato con forza e determinazione le prove previste per gli atleti “The Beast”, percorrendo 21 chilometri e superando 30 ostacoli in un tempo record di 2 ore 14 secondi e 52 centesimi.

Un tempo che le ha permesso di conquistare il podio più alto nella categoria 40-44 anni e il primo posto assoluto nella fascia d’età complessiva dai 18 anni in su.

La vittoria a Misano Adriatico è un eccellente biglietto da visita per Lucia Di Rienzo che tra un mese sarà protagonista sui circuiti internazionali.

Dall’8 all’11 ottobre prossimi la campionessa sarà a Hvar (Lesina) in Croazia, per lo “Sprint World Championship”, i Campionati Mondiali di Spartan su un percorso di 5 chilometri e 25 ostacoli.

Competizioni dai costi di iscrizione proibitivi, alberghi, voli e abbigliamento, spese sostenute grazie ad una serie di sponsor che sostengono la campionessa tiburtina: la “Acque Albule Spa”, la partecipata del Comune di Tivoli che gestisce le Terme di Roma, il “Gran Hotel Duca d’Este” di Tivoli Terme”, “Asa Tivoli Spa” e “Asa Servizi Srl”, “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama, la “Carrozzeria Empolitana Srl di Lanciano Damiano” di Tivoli e la “Fratelli Pirandola – Blocchi e lastre di travertino”.

Vale la pena ricordare che nel 2025 Lucia Di Rienzo si è laureata campionessa italiana nella categoria 40-44 anni e terza assoluta, vincendo inoltre tappe di prestigio come la “Città Sant’Angelo Spartan Trifecta Weekend” e la “Spartan Madrid”.

Inoltre è Vice Campionessa Mondiale 2025, avendo conquistato il podio al prestigioso Trifecta World Championship che si è tenuto in West Virginia (USA).

Nel 2022 ha raggiunto l’apice della sua carriera internazionale vincendo il titolo mondiale di Spartan Race ad Abu Dhabi.