GUIDONIA – Terzo caso di West Nile Virus

Nuovo caso di infezione da West Nile Virus a Guidonia. A comunicarlo è la ASL Roma 5, che ha segnalato un cittadino residente nel centro urbano della città.In una nota, l’Amministrazione comunale informa che, in attuazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi e dalle direttive regionali, è già in corso un intervento straordinario di disinfestazione nell’area circostante l’abitazione della persona interessata.La stessa Amministrazione comunale comunica inoltre che prosegue il secondo ciclo di disinfestazione ordinaria dell’intero territorio comunale, secondo il calendario predisposto dall’Assessorato all’Ambiente.Gli interventi sono programmati nelle seguenti date:

17 agosto: Villanova

18 agosto: Setteville Nord – Marco Simone

19 agosto: Montecelio

20 agosto: Guidonia

21 agosto: Setteville – Pichini

24 agosto: Colleverde – Colleverde 2 – Poggio Fiorito

25 agosto: Parco Azzurro – Vena d’Oro

26 agosto: Castell’Arcione – Colle Fiorito – Bivio di Guidonia – Albuccione

27 agosto: Villalba – La Botte

Il Caso va a unirsi agli altri due già presenti sul nostro territorio: il primo riscontrato l’11 agosto, su un ottantenne, residente a Villanova, che risulta tutt’ora ricoverato, in osservazione, presso l’Ospedale Sandro Pertini di Roma ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ) e il secondo accertato il 13 agosto , su una donna di 53 anni residente nella zona di Setteville Nord-Marco Simone.Dimessa dall’ospedale, non sarebbero in pericolo di vita ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO )