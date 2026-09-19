MENTANA – “Parità di Genere: Diritti, Dignità, Azioni”: tavolo di confronto con esperte

Ogni giorno, in ogni angolo di questo Paese, c’è una donna che si fa più piccola per non dare fastidio. Una voce che si abbassa in una riunione.

Un sogno rimandato per fare spazio a quello di qualcun altro. Uno stipendio più leggero, a parità di fatica. Una strada serale percorsa con le chiavi strette tra le dita.

E c’è anche chi ogni giorno nasconde una parte di sé, chi sceglie con cura le parole prima di dire chi ama o chi è davvero, chi ha paura di tenere la mano di chi ama camminando per strada.

La parità di genere e i diritti delle persone LGBTQ+ non sono uno slogan da stampare su un manifesto: sono il diritto di camminare senza paura, di parlare senza essere interrotti, di amare ed essere ciò che si è senza doversi giustificare, di scegliere come vivere la propria vita senza che qualcun altro debba prima concederla.

Non è un traguardo lontano riservato a pochi. È una responsabilità di tutti, ogni giorno, nelle piccole scelte quanto nelle grandi battaglie.

Costruire una comunità più giusta significa guardarsi negli occhi — indipendentemente dal genere, dall’orientamento, da chi si ama — e decidere, insieme, che il rispetto non è un favore: è un punto di partenza.

Il prossimo 25 settembre Mentana ospiterà un importante momento di confronto pubblico dedicato alla parità di genere, ai diritti e alla dignità, organizzato nell’ambito del progetto “Mentana di Tutti”.

L’iniziativa, dal titolo “Parità di Genere: Diritti, Dignità, Azioni”, si terrà presso la Biblioteca Comunale Carlo Magno di Via Crescenzio 11 a partire dalle ore 16:30.

Un tavolo in cui si confronteranno voci autorevoli

Al tavolo di confronto sono previsti interventi di:

– Elisa Ercoli, Presidente Nazionale di Differenza Donna e attivista femminista di lunga esperienza nella lotta contro la violenza di genere;

– Marilena Grassadonia, Segreteria nazionale di Sinistra Italiana e Responsabile Diritti e Libertà;

– Alessandra Maiorino, Senatrice del Movimento 5 Stelle e Responsabile Politiche di Genere e Diritti Civili;

– Francesca Malara, operatrice sociale, con uno sguardo diretto sulle realtà territoriali;

– Valeria Rosato, sociologa e docente presso l’Università degli Studi Roma Tre.

A moderare l’incontro sarà Gloria Zarletti, giornalista e insegnante.

Spazio al dibattito con il pubblico

L’iniziativa non si limiterà a una serie di interventi dal palco: al termine delle relazioni sarà infatti aperto un dibattito pubblico, durante il quale i cittadini presenti in sala potranno intervenire direttamente, portare domande, esperienze e riflessioni, confrontandosi con le relatrici su diritti, dignità e azioni concrete da mettere in campo sul territorio.

“Costruiamo insieme una comunità più giusta” è il messaggio al centro dell’iniziativa: un invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, in un momento di ascolto e confronto aperto sulle sfide ancora aperte in tema di uguaglianza di genere.

L’evento è promosso da “Mentana di tutti”, un progetto politico sostenuto dal Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra e da Ri-Generazione Mentana, che mette al centro i diritti della comunità: un percorso costruito giorno dopo giorno attraverso l’ascolto, il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini.

Uno spazio dove idee, proposte e competenze si incontrano con l’obiettivo di trasformarle in azioni concrete. Un luogo di lavoro collettivo, dove ogni cittadino può portare la propria voce e contribuire a costruire soluzioni utili alla città.