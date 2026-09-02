Ladri al Centro commerciale rubano 79 confezioni di cosmetici

In serata, tre giovani cittadini romeni, due donne di 26 e 22 anni e un uomo di 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono entrati in un negozio del centro commerciale Porta di Roma di via Alberto Lionello, riuscendo ad appropriarsi di ben 79 confezioni di cosmetici di vari marchi, stipandoli rapidamente all’interno di due grandi borse di plastica per poi tentare di guadagnare l’uscita senza pagare.

L’immediato accertamento e intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario ha permesso di bloccare i tre soggetti prima che potessero far sparire la merce.

I militari sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva e a restituirla al titolare del negozio.

I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, poiché gravemente indiziati del reato di ricettazione.