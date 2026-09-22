GUIDONIA – Matteo e Lorenzo, Memorial per le due giovani vittime della strada – VIDEO

dì Francesca Romana Severini

Nell’abbraccio tra mamma Francesca e mamma Mara c’è molto di più di un senso di vicinanza: c’è il dolore condiviso, il forte senso di ingiustizia e lo scoprire un tipo nuovo di amore, che sfida il tempo e la logica.

Matteo D’Ambrosio e Lorenzo Masulli, due ragazzi diversi, due vite diverse, accomunati però dallo stesso tragico destino: entrambi vittime di incidente stradale.

Domenica 20 settembre, durante la festa patronale della Beata Vergine di Loreto , “Noi Associazione Commercianti Guidonia”, con la presidente Antonella Carfora, organizzatrice della festa e dell’iniziativa, ha voluto dedicare un momento speciale al ricordo dei due giovani.

Lorenzo, detto Lollo dagli amici, 25enne, ha perso la vita il 5 gennaio del 2025 nell’incidente avvenuto su via Maremmana Inferiore. Proprio lo scorso 12 maggio, per la sua scomparsa, è stato condannato un 26enne di Palombara Sabina alla pena di 1 anno e 10 mesi, oltre alla sospensione della patente.

Parole strazianti quelle lette dalla mamma Mara e dal papà Ciro, che hanno toccato il cuore di tutti.

Matteo D’Ambrosio invece di anni ne aveva 22 quando, lo scorso 13 giugno, uscendo da un locale in via Pantano a Guidonia, un’auto pirata lo ha falciato e ucciso.

Nel suo caso, un 26enne di Colle Fiorito, incensurato, è stato indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga.

Per lui, sul palco, c’erano gli amici di sempre, la mamma Francesca, Angelo, Alessandra e la sorella Clarissa , che si sono stretti commossi durante la lettura di una lettera indirizzata al ragazzo.

Magliette con le foto di Lollo e Matteo hanno accompagnato tutta la celebrazione. Profonda commozione poi per il volo dei palloncini bianchi e per la canzone “Gli Angeli” di Vasco Rossi, interpretata da Roberto Del Rosso, amico della famiglia Masulli.

Le famiglie hanno poi deciso di cantare insieme, strette l’una all’altra.

Due le targhe donate per ricordare i due giovani ,precedute dall’intervento del parroco Padre Mario Berumen Mercado.

Poi il grido finale, sottolineato anche dal presentatore Fabio Proietti: «Il loro ricordo possa diventare un invito alla responsabilità».

Un memorial che ha voluto mandare un messaggio preciso: ricordare non basta, bisogna agire concretamente per far sì che questa sia davvero l’ultima volta.