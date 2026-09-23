MONTEROTONDO – Il Capitano Fabio Mangione è il nuovo Comandante dei Carabinieri

Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo.

Giovedì 10 settembre il Capitano Fabio Mangione ha assunto il comando del presidio dell’Arma di piazza Pelosi e coordinerà le attività di 150 militari in servizio presso le 10 stazioni presenti a Monterotondo, Mentana, Palombara Sabina, Moricone, Nerola, Montelibretti, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Fiano Romano e Capena.

Il Capitano Fabio Mangione raccoglie il testimone del Capitano Carmine Rossi, destinato a sua volta alla guida della Compagnia di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Negli ultimi tre anni il 33enne ufficiale Fabio Mangione è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela: un territorio particolarmente complesso sotto il profilo investigativo che ha segnato una significativa esperienza professionale, nel corso della quale ha preso parte alle attività condotte dal Reparto Territoriale lavorando in coordinamento con il Comando provinciale di Caltanissetta e con l’autorità giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.

Tra le attività più importanti figura l’operazione “Mondo Opposto”, coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia, e culminata nell’aprile 2026 con 35 arresti per associazione mafiosa.

In precedenza, il Capitano Fabio Mangione ha coordinato per due anni il “III Reggimento Lombardia” a Milano.