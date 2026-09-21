TIVOLI – Cartiera abbandonata, il cornicione crolla sull’auto in sosta

Piovono calcinacci nel Centro storico di Tivoli.
Ne sa qualcosa Luigi Della Monica, Sottufficiale dell’Aeronautica di 54 anni, da 31 residente nella Città dell’Arte.
L’uomo ha segnalato alla redazione del quotidiano Tiburno.Tv che verso le ore 8 di sabato mattina 19 settembre ha trovato la sua Fiat Croma danneggiata dal crollo di un cornicione della Cartiera Sibilla via di Vesta.
“L’avevo parcheggiata venerdì sera verso le ore 20,30 – racconta Della Monica – sabato mattina ho trovato un pezzo di muro crollato tra la tettoia e il lunotto posteriore andato in frantumi.
Si tratta di circa 600-700 euro di danni”.
Luigi Della Monica racconta inoltre di aver immediatamente allertato il Comando della Polizia Locale.
“L’agente di turno – prosegue il 54enne – mi ha detto che la pattuglia impossibilitata ad intervenire in quanto impegnata sul Gran Premio del Lazio di ciclismo in transito a Tivoli.
Quindi mi hanno suggerito di chiamare i vigili del fuoco che sono intervenuti domenica mattina”.
L’area è stata transennata.
“Stamattina, lunedì 21 settembre – conclude Della Monica – ho presentato presso l’Urp la richiesta di risarcimento danni, va verificato se il fabbricato è proprietà comunale o privata”.