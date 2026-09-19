TIVOLI – Forza Italia commissariata, i socialisti: “Centro Destra in crisi, si dimettano”

In riferimento all’articolo TIVOLI – “Io, eletto Segretario dagli iscritti e destituito con abuso di potere politico”, dal Gruppo Consiliare PSI di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Il recentissimo Commissariamento della sezione tiburtina di Forza Italia mette a nudo le difficoltà della maggioranza di Centro Destra a Tivoli.

La risposta del Segretario commissariato è chiara: è una questione di potere.

Da tempo FI è dilaniata dall’attività interna di alcuni esponenti che, ripescati dopo le tristi vicende pre elettorali, mirano a modificare le rappresentanze del loro partito a favore di altre per rispondere a semplici e evidenti interessi di potere di gruppo interno.

L’uscita dal Gruppo di FDI del Consigliere Marinelli, con l’approdo al Gruppo Misto, ha rappresentato un altro segnale, così come lo sono le insistenti voci su un possibile rimpasto di Giunta che dovrebbe ridisegnare i rapporti di potere all’interno dei partiti che costituiscono l’attuale maggioranza di centro destra.

La stessa scelta fece a suo tempo la Consigliera Cappelli che approdò sempre al Gruppo Misto abbandonando la Lega.

La Città ha bisogno di una visione di futuro e di un Governo capace di delineare le condizioni dello sviluppo e dell’ordinarietà legata alla soluzione dei mille problemi che l’attuale Maggioranza non è stata e non è in grado di affrontare con serietà e competenza politica, oltre che amministrativa.

Il PSI di Tivoli e il Gruppo Consiliare Socialista ritengono che un tale modo di affrontare le problematiche della Città sia inutile e del tutto dannoso r invitano il Sindaco a trarne le dovute conseguenze.

Chi ha senso di responsabilità lo usi, l’autoreferenzialità procura solo danni.

Tivoli è allo sbando e riteniamo sia necessario lavorare per costruire un’alternativa seria a questo modo di fare e di concepire la politica”.