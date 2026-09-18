SELCI – Lo scrittore Italo Arcuri presenta il libro “Il corpo di Matteotti”

Una presentazione che diventa un incontro tra generazioni, nel segno della memoria e della passione per la Storia.

È questo il senso dell’appuntamento in programma domenica 20 settembre, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “Angelo Vassallo” di Selci (RI), dove Italo Arcuri presenterà il suo libro “Il corpo di Matteotti”, edito da EMIA Edizioni.

Al centro dell’incontro ci sarà la figura di Giacomo Matteotti, protagonista di uno dei passaggi più drammatici e significativi della storia italiana del Novecento, ma anche il rapporto tra un libro e chi lo legge, tra la memoria del passato e lo sguardo delle nuove generazioni.

A dialogare con l’autore sarà Giacomo Di Mario, studente universitario e appassionato di Storia, particolarmente interessato alla figura di Matteotti. Un dialogo che assume un significato particolare perché Di Mario aveva letto “Il corpo di Matteotti” quando era ancora studente liceale a Civita Castellana.

Oggi, da universitario, si troverà dall’altra parte del libro: non più soltanto lettore, ma interlocutore dell’autore e del pubblico.

«La cosa più bella di un libro? Scoprire che, mentre tu lo hai scritto, qualcun altro ci è cresciuto dentro», sottolinea Italo Arcuri. «Forse raccontare la Storia significa proprio questo: consegnare qualcosa a chi viene dopo di noi, sperando che sappia farne una domanda, una passione, una scelta».

Durante l’incontro Elena Sofia Santilli, studentessa universitaria, leggerà alcuni brani del libro.

Saranno inoltre presenti il sindaco di Selci Egisto Calamedici, il bibliotecario Bruno Clementini, il luogotenente dell’Aeronautica Maurilio Mattei e il presidente del Centro anziani Adolfo Biscetti, a rappresentare una comunità capace di riunire esperienze, età e sensibilità differenti intorno a una figura centrale della storia italiana.

L’appuntamento nasce infatti con l’intento di andare oltre la tradizionale presentazione editoriale. Matteotti non sarà soltanto ricordato come una figura storica, ma sarà al centro di un confronto tra generazioni, attraverso la lettura, le parole e le domande dei giovani.

«Matteotti non è una fotografia appesa al muro e non è soltanto una pagina di un libro di storia», afferma Arcuri.

«È una voce che continua a interrogarci. E forse il modo migliore per ricordarlo è proprio questo: farlo incontrare ai giovani, farlo vivere attraverso le parole e discuterne senza ritualità e senza retorica».

L’incontro di Selci sarà dunque un’occasione per parlare di Matteotti, ma anche del valore della memoria e della trasmissione della conoscenza: di come una pagina scritta possa attraversare il tempo, arrivare a un giovane lettore e, anni dopo, trasformarsi in un nuovo momento di confronto pubblico.

Appuntamento domenica 20 settembre alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “Angelo Vassallo” di Selci.

L’incontro è aperto al pubblico.