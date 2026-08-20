TIVOLI – West Nile Virus,un cavallo positivo

dì Francesca Romana Severini

Secondo un comunicato stampa pubblicato dal Comune di Tivoli, la ASL Roma 5 ha segnalato un caso di positività al West Nile Virus in un cavallo ospitato in un allevamento di località Cesurni.

A seguito della segnalazione, il Comune ha disposto interventi larvicidi precauzionali entro un raggio di 200 metri dal luogo in cui viene tenuto l’animale. L’area interessata, precisa l’amministrazione, non comprende abitazioni o spazi pubblici.Il Comune ricorda inoltre che i trattamenti contro le zanzare vengono effettuati preventivamente ogni anno, a partire da aprile, su tutto il territorio comunale.L’amministrazione invita infine i cittadini a evitare ristagni d’acqua in giardini, balconi, cortili e orti, così da ridurre i possibili focolai di zanzare, e ribadisce che le misure adottate seguono le indicazioni della ASL Roma 5.