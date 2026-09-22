VALMONTONE – In fiamme il rimessaggio: distrutti camper, barche e macchinari agricoli

Vasto incendio all’interno di un capannone a Valmontone.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono divampate verso le ore 12 nella struttura in via Genazzano.

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato le squadre di Palestrina e Colleferro, con il supporto di tre autobotti e del carro Autoprotettori nel capannone utilizzato come rimessaggio per barche, camper e macchinari agricoli.

All’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, l’incendio risultava ormai generalizzato.

Il personale è attualmente impegnato nelle operazioni di spegnimento e dove possibile, nel salvataggio delle attrezzature, dei macchinari e delle imbarcazioni presenti all’interno del capannone.

Al momento non risultano persone ferite.

Sul posto sono presenti anche le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza e per garantire la sicurezza dell’area.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono tuttora in corso.