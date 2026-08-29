TIVOLI – Francesco Colacresi vola in finale a Mister Italia 2026

dì Francesca Romana Severini

Determinazione, coraggio e voglia di divertirsi. Sono questi i punti chiave che hanno portato Francesco Colacresi, 51enne di Tivoli, ad aggiudicarsi, insieme ad altri 30 partecipanti, un posto nella finalissima di Mister Italia 2026, al termine della semifinale di Giulianova, disputata giovedì 27 agosto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Francesco Colacresi , 51 anni, imprenditore

L’imprenditore aveva rivelato proprio prima della semifinale, il significato più profondo della sua partecipazione: «Negli ultimi anni ho scelto di intraprendere anche un percorso nel mondo della recitazione e della moda, spinto dal desiderio di mettermi nuovamente in gioco e di dimostrare che non esiste un’età per inseguire i propri sogni».

La finalissima si terrà sabato 29 agosto a Pescara e sarà condotta da Beppe Convertini e Jo Squillo.Per Francesco sarà l’ultimo appuntamento di questo percorso, con la possibilità di contendersi una delle fasce più ambite e, in caso di vittoria, portare per la prima volta a Tivoli il titolo.

Dita incrociate, quindi, nella speranza di poter festeggiare il tiburtino come il più bello d’Italia.