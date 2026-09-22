MONTEROTONDO – “Io, aggredita e violentata in strada da uno straniero”

Si è presentata in ospedale raccontando di essere stata aggredita e abusata.

Daniela (il nome è di fantasia, ndr) è una 39enne italiana che ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale in strada ad opera di uno sconosciuto.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto sarebbe avvenuto verso le 6,10 di domenica mattina 20 settembre in via Italo Calvino, una strada a ridosso delle campagne circostanti la Nomentana.

La donna ha riferito che stava rincasando, quando uno sconosciuto l’avrebbe sorpresa alle spalle, afferrata per il collo e minacciata con un accento straniero per costringerla a seguirlo in una zona isolata, dove sarebbe stata scaraventata in terra e dove si sarebbe consumata la violenza sessuale.

Pare che Daniela, sotto choc, abbia prima raggiunto la sua abitazione e nella mattinata di domenica si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo riferendo del presunto abuso sessuale.

A quel punto, i sanitari hanno attivato, come da protocollo, il Codice Rosa, informando i Carabinieri e disponendo il trasferimento della donna all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per i controlli nei Reparti di Psichiatria e Ginecologia-Ostetricia, quest’ultimo assente all’interno del nosocomio eretino.

Al termine degli accertamenti sanitari,Daniela è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma: per l’esito delle indagini decisivi potrebbero essere i tamponi e le immagini registrate da eventuali telecamere presenti nella zona della riferita aggressione a scopo sessuale.