GUIDONIA – Caccia agli “zozzoni”, ora gli ispettori ambientali di Fedra sono pubblici ufficiali

Finora avevano il compito di vigilare, da adesso in poi sono pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.

Così gli associati volontari dell’Associazione F.E.D.R.A. ETS sono stati nominati Ispettori Ambientali.

Lo stabilisce il Decreto numero 52 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato oggi, martedì 22 settembre, dal sindaco Mauro Lombardo.

Con l’atto viene conferita la qualifica di “Ispettore Ambientale volontario” ad un membro dell’Associazione F.E.D.R.A. ETS in possesso dei requisiti e di formazione specifica e viene disposto che gli Ispettori Ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.

Il decreto stabilisce inoltre che le attività svolte saranno le seguenti:

● controllo sul corretto conferimento della raccolta differenziata porta a porta;

● controllo discariche abusive;

● controllo strade, giardini e parchi pubblici;

● controllo sulle aree e terreni incolti;

● controllo zoofilo ambientale;

● controllo dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico;

●segnalazioni di eventuali disservizi della società appaltatrice per la raccolta differenziata;

● vigilanza in materia di anagrafe canina, randagismo e sull’applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze in materia animale;

● controllo dell’osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti.



Dal provvedimento emerge la volontà dell’Amministrazione Comunale di istituire la figura degli “Ispettori Ambientali”, accertatori delle violazioni in materia di rifiuti quale “strumento” che permetterà di migliorare il decoro del territorio Comunale e la qualità della vita.

Il 16 luglio 2024 la Città di Guidonia Montecelio e l’Associazione F.E.D.R.A. ETS hanno stipulato la convenzione per lo svolgimento del servizio integrativo di vigilanza in materia ambientale prorogata fino al 31 dicembre 2026.