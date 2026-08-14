SANT’ANGELO ROMANO – West Nile Virus, anche un cavallo infettato dalla puntura di zanzara

ambiente, Salute, Tiburno Quotidiano /

L'amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione nel raggio di 200 metri dalla stalla

dì Francesca Romana Severini

Probabile caso di infezione da West Nile Virus in un cavallo, nella zona di Collelungo, ha fatto scattare le misure precauzionali a Sant’Angelo Romano. A comunicarlo, attraverso comunicato stampa, è l’Amministrazione comunale, dopo la segnalazione ricevuta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5.Il servizio di  disinfestazione contro la zanzara tigre era già stato effettuato lo scorso 24 luglio su tutto il territorio comunale. A seguito della nuova segnalazione, l’Amministrazione ha disposto immediatamente,  un intervento straordinario di disinfestazione larvicida e adulticida, con particolare attenzione nell’area compresa nel raggio di 200 metri dalla zona interessata.Il Comune richiama inoltre le indicazioni del Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025 e invita i cittadini a :eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi, secchi, annaffiatoi e altri contenitori, mantenere pulite grondaie, tombini e caditoie e coprire adeguatamente cisterne, bidoni e contenitori utilizzati per l’irrigazione, mantenere la manutenzione del verde, con erba rasata e siepi curate.Si consiglia anche l’uso di  repellenti, abbigliamento adeguato nelle ore serali e zanzariere a maglie fitte su porte e finestre. Per gli ambienti esterni possono essere utilizzati gli zampironi, mentre per gli interni sono indicati gli elettro-emanatori di insetticida.

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