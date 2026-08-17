GUIDONIA – Richiesti 25 mila euro alla Regione per la Polizia Locale

dì Francesca Romana Severini

Il Comune di Guidonia Montecelio aderisce al programma regionale “Polizia Locale 4.0 – Edizione 2026”, dedicato al potenziamento delle dotazioni dei comandi di Polizia Locale.La Giunta ha approvato infatti il progetto per partecipare al bando, che prevede 20mila euro di contributo regionale e 5mila euro di cofinanziamento comunale. Le risorse saranno destinate all’acquisto di strumenti e tecnologie per migliorare i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e alla prevenzione degli illeciti. Tra gli interventi ammissibili previsti dal bando rientrano: l’acquisto di biciclette elettriche, sistemi e strumentazioni per le comunicazioni radio, dispositivi per la sicurezza della sede del Comando, autovetture a basse emissioni, moto e scooter, unità mobili attrezzate e veicoli per le unità cinofile. Sono inoltre finanziabili computer portatili e tablet, dash cam e body cam, defibrillatori portatili, fototrappole e strumenti professionali per l’individuazione di documenti falsi. Il programma comprende anche interventi per la custodia di soggetti fermati o arrestati, l’adeguamento delle armerie e l’acquisto di specifiche dotazioni per il servizio.“Il potenziamento del Corpo si fonda sulla pianificazione e sull’attuazione di interventi integrati, finalizzati a migliorare l’operatività del Comando e ad assicurare performance più efficienti e risultati misurabili. Tra l’altro, si tratta di tecnologie di supporto anche alle attività di polizia ambientale e polizia stradale”, dichiara il comandante Paolo Rossi. “L’obiettivo è rafforzare la sicurezza reale, quella misurabile, fatta di interventi e risultati, ma anche quella percepita, che nasce dalla presenza visibile, costante e professionale degli agenti sul territorio”sottolinea il sindaco Mauro Lombardo.