CASTELNUOVO DI PORTO – Un cittadino contagiato dal West Nile Virus: scatta la disinfestazione 

A Castelnuovo di Porto c’è un primo caso di infezione da West Nile Virus, il cosiddetto virus del Nilo occidentale, la malattia infettiva respiratoria trasmessa dalla puntura di zanzara.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio, lunedì 21 settembre, il sindaco Riccardo Travaglini in un video a seguito della comunicazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 4 (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).

Secondo il primo cittadino, il paziente sarebbe residente nella zona compresa tra Ponte Storto e Colleverde, quartieri in cui l’amministrazione comunale annuncia un pronto intervento.

Domani sera dalle ore 23 è programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida in una zona definita dal sindaco Travaglini “più ampia rispetto al caso di contagio”.

I residenti tra Ponte Storto e Colleverde sono invitati entro le ore 21 a chiudere porte e finestre, a tenere gli animali al riparo, a ritirare vestiti e giocattoli, ciotole e abbeveratoi presenti all’aperto.