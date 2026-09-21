E’ stata aperta nel 270 avanti Cristo a servizio dei quattro acquedotti romani costruiti per condurre l’acqua dalla Valle dell’Aniene verso Roma.

Coi suoi 2.300 anni di storia, oggi la Strada comunale di Pomata, a Tivoli, si snoda tra ruderi di ville e acquedotti romani, immersa nel verde di uliveti secolari, ed è meta quotidiana di podisti e turisti, senza contare i residenti che vi abitano.

Eppure, continuano ad aggirarsi cacciatori armati di fucile in cerca di selvaggina.

Per questo è scattato il divieto di esercizio dell’attività venatoria a salvaguardia della pubblica incolumità.

Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente numero 307 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, lunedì 21 settembre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Anche quest’anno il provvedimento è stato emesso su richiesta dell’Associazione Agricustodi di Pomata, un gruppo di volontari costituito nel 2023 per salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale della strada, tra le più amate dai tiburtini, molto frequentata tanto per attività ludico-didattiche quanto per le peculiarità storico-naturalistiche, oltre ad essere molto apprezzata e utilizzata da cicloturisti e podisti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella nota al Comune l’Associazione Agricustodi ha evidenziato che “..durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime id sicurezza da edifici e strade nelle aree servite dalla strada comunale di Pomata….. il territorio in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati, sentieri pubblici e colture ed in nessun punto è possibile cacciare con armi a canna rigata rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente…

Si chiede pertanto l’interdizione temporanea della caccia nell’area al fine di garantire la sicurezza pubblica, preservare la naturale vocazione dell’area a luogo agricolo, di passeggio, sport e socialità, favorire lo sviluppo del territorio basato su turismo lento, sostenibile e sicuro”.

Così per scongiurare eventuali incidenti, possibili discussioni e litigi fra cacciatori ed utenti del percorso, che in passato si sono puntualmente verificati provocando tensioni ed allarme sociale, il sindaco Innocenzi ha imposto il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria lungo Strada Pomata” per l’intera stagione venatoria 2025/2026, ossia da oggi, lunedì 21 Settembre, al 31 Gennaio 2027.

In particolare: LEGGI ANCHE VALMONTONE - Mezzo chilo di cocaina nella scatola della torta: tre arresti 1. È vietato nell’intera area l’esercizio dell’attività venatoria in qualsiasi forma, sia in forma vagante sia mediante appostamento temporaneo, nonché mediante ogni altra modalità comportante l’impiego di armi o di altri mezzi destinati all’abbattimento della fauna selvatica, fatte salve le attività espressamente consentite o disposte dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente. 2. Nell’intera area sottoposta a divieto è vietato sparare o esplodere colpi con armi da caccia, indipendentemente dalla direzione del tiro. 3. È vietato portare o trasportare all’interno dell’area armi da caccia cariche o comunque in condizioni di immediato impiego. 4. È vietato attraversare strade, sentieri, percorsi pedonali, ciclabili ed escursionistici ricompresi nell’area con arma carica. LEGGI ANCHE GUIDONIA – La festa patronale è un successo 5. È altresì vietato effettuare tiri dall’esterno dell’area sottoposta a divieto qualora la traiettoria possa attraversare, interessare o ricadere all’interno dell’area medesima. 6. Il mero attraversamento dell’area da parte di soggetti autorizzati all’esercizio venatorio al fine di raggiungere zone nelle quali la caccia è consentita è ammesso esclusivamente con arma scarica e custodita nel rispetto della normativa vigente.