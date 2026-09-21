FONTE NUOVA – Il servizio scuolabus inizia tra disagi e proteste

E’ iniziato tra caos, disagi e proteste il servizio di trasporto scolastico a Fonte Nuova.

Stamane, lunedì 21 settembre, le navette comunali sono ripartite con alla guida i dipendenti del nuovo gestore, la ditta “Fratarcangeli Cocco” di Boville Ernica.

Ma molte famiglie protestano per le mancate indicazioni operative su orari, fermate e organizzazione del servizio.

Una situazione che sta creando preoccupazione e difficoltà organizzative, considerando che la data indicata per la partenza è ormai imminente.

Le famiglie chiedono quindi al Comune risposte rapide e informazioni ufficiali, per sapere se il servizio sarà effettivamente operativo da lunedì e con quali modalità.

Al momento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni ha detto la sua in un comunicato diffuso sabato pomeriggio 19 settembre.

“Quest’anno – si legge nella nota – il servizio sarà più ampio rispetto al passato: saranno servite anche le scuole paritarie e le scuole secondarie di primo grado, coinvolgendo così gli alunni di tutti gli ordini di scuola previsti dal nuovo affidamento.

Per il mese di settembre il trasporto scolastico sarà completamente gratuito per tutte le famiglie.

L’ampliamento del servizio e il coordinamento dei diversi plessi e degli orari di ingresso e uscita richiederanno, nei primi giorni, una fase di avvio e progressiva ottimizzazione.

Potranno quindi rendersi necessari alcuni aggiustamenti organizzativi.

L’Amministrazione seguirà questa prima fase in costante raccordo con la società concessionaria e con le scuole, per affrontare tempestivamente eventuali criticità e raggiungere progressivamente la piena funzionalità del servizio”.

Nella nota il Comune di Fonte Nuova invita le famiglie a consultare quotidianamente la piattaforma predisposta dalla società concessionaria, dove sarà possibile verificare fermata, orario e modalità di svolgimento del servizio.

Per accedere saranno necessari:

il numero di telefono indicato nella domanda;

il numero di protocollo della pre-iscrizione.

Per eventuali errori o richieste di correzione delle fermate è possibile contattare direttamente la società concessionaria all’indirizzo: fontenuovascuolabus@libero.it.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova.