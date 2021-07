Covid, Lazio da record

Il Lazio ha l’indesiderato primato per positivi. La Sicilia segue col Veneto. I dati della nostra regione danno 471 casi rilevati su 23mila test. Va detto anche che i positivi sono a meno 29, rispetto il giorno precedente. Ma questo non può far pensare all’inizio di un regresso nelle contaminazioni. Non ci sono vittime. Quattordici i nuovi pazienti ricoverati in ospedale, segno che la nuova ondata riesce ad essere contenuta in manifestazioni lievi o assenti della malattia. Tutto questo però non deve incoraggiare all’eccessivo ottimismo perché il segno della diffusione forte del virus è comunque presente, anche se i danni peggiori ancora non sono rilevati. Il 70% dei vaccinati nella regione resta l’obiettivo da raggiungere entro la prima settimana di agosto.

