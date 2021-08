GUIDONIA – Si lancia dal quarto piano, ferisce il vigile del fuoco

Dramma stamane, mercoledì 11 agosto, a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di un paziente psichiatrico ricoverato in Tso e di un vigile del fuoco trasferito in gravi condizioni a Roma. Tutto è accaduto verso le 10,30 nel complesso di case popolari dell’Ater in via Trento 60 a Villalba. Un uomo italiano di 43 anni, noto per disturbi psichiatrici, minacciava di lanciarsi nel vuoto dal suo appartamento al quarto piano, per cui i residenti hanno allertato 118 e forze dell’ordine. Sul posto pattuglie della Polizia locale e del Commissariato di Tivoli oltre ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, i pompieri hanno immediatamente posizionato il telo di protezione di un eventuale atterraggio. Atterraggio che c’è stato ma il corpo del 43enne sarebbe rimbalzato travolgendo uno dei vigili del fuoco impegnati nel salvataggio. Il pompiere è stato trasferito a Roma in eliambulanza: le sue condizioni sarebbero gravi.

