Ancora un incendio nelle campagne di Guidonia Montecelio

Questo martedì mattina, poco prima delle 12, è divampato un incendio su via di Formello, in località Pichini. La segnalazione è subito arrivata alla sala operativa dell’associazione NVG, Nucleo Volontari Guidonia, che prontamente sono intervenuti sul posto.

Per avere ragione delle fiamme sono intervenute anche delle squadre dei vigili del fuoco, del distaccamento i Villa Adriana, e dei volontari VVA, Valle Aniene Associati.

Il fuoco è stato spento, e bonificato, dopo che aveva mandato in fumo circa due ettari. Ieri sera un altro rogo era divampato in via Zan Beccari.

Vigili del fuoco e volontari in questi giorni stanno profondendo un incredibile sforzo per fronteggiare una delle più gravi emergenze incendi degli ultimi anni.