Dopo un malore finisce contro il muro

Per un malore improvviso perdere il controllo del veicolo e finisce contro un muro. È successo in via Polense zona Giardini di Corcolle. Secondo le prime ricostruzioni un uomo di 55 anni ha accusato un infarto improvviso e sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti. Purtroppo, per lo sfortunato automobilista, residente a Guidonia, non c’è stato niente da fare.

Condividi l'articolo: