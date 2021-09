Tivoli. Via San Marco, ninfeo e criptoportici abbandonati  

L’antica Tibur è una città che vive di turismo e non mancano le location pronte ad accogliere i visitatori. Però uno dei luoghi storici più interessanti è senza dubbio via San Marco. Il posto in questione si trova nella zona delle ville di Bruto e Cassio ospita dei criptoportici straordinari, un ninfeo e altre testimonianze risalenti all’antica Roma. Purtroppo, tale ricchezza vive nell’abbandono più totale e presenta una serie di criticità. Lo spazio gestito dall’Ente locale è privo di alberi indispensabili per la stagione più calda dell’anno, è caratterizzato da un fontanile senza acqua e pure da una serie infinita di gradini che portano verso Villa Adriana privi dell’indispensabile passamano in legno. A ciò dobbiamo aggiungere abbandono, immondizia e degrado. Un luogo così ricco di storia e con un sorprendente panorama necessita di un contesto adatto al suo status.

