Obbligo di Green pass in Vaticano, ma non per seguire le messe

Invito a vaccinarsi

Anche il Vaticano si adegua e dal 1° ottobre l’accesso in tutte le aree extraterritoriali della Santa Sede sarà garantito soltanto con il Green pass.

Il lasciapassare verde non è tuttavia richiesto per assistere alle messe né per seguire le processioni. Restano ferme le regole anti Covid per partecipare alle celebrazioni: distanziamento nei banchi, mascherine obbligatorie e igienizzazione delle mani. La circolazione del virus ha posto anche la necessità di eliminare alcuni gesti liturgici che potrebbero essere vettori del contagio, dallo scambio del segno di pace all’acqua benedetta agli ingressi delle chiese.

La Cei ha dato indicazione a tutti i vescovi a sollecitare i fedeli a vaccinarsi, con un invito particolare per sacerdoti, catechisti e volontari. “Ben oltre gli obblighi, siamo consapevoli che è in gioco il bene comune”, dicono i vescovi del Lazio con un riferimento alle parole di Papa Francesco che ha definito la vaccinazione contro il Covid “un atto d’amore”.