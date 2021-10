Tivoli – Via libera ai lavori del Ponte della Pace

I lavori

I cantieri per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte della Pace apriranno sabato 30 ottobre. È quanto stabilito nel corso della riunione preliminare di coordinamento per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Pace (finanziati con 350mila euro provenienti interamente dal bilancio comunale) che si è tenuta la settimana scorsa, dove hanno preso parte l’assessora ai Lavori pubblici Laura Di Giuseppe, il dirigente del settore Tullio Lucci, i referenti dell’impresa che eseguirà i lavori e tutte le figure che hanno responsabilità in termini di sicurezza sul cantiere.

Cosa prevede la progettazione

Interventi su tutte le parti strutturali del ponte e consentiranno di eliminare i ristagni di acqua dannosi, alla lunga, per gli elementi in legno di cui prevalentemente si compone l’opera, e la sostituzione completa della pavimentazione del piano stradale. L’accesso al ponte sarà chiuso per garantire la sicurezza degli operai sul cantiere.

Il commento dell’Assessore Laura Di Giuseppe

Al termine dei lavori il ponte della Pace sarà completamente rinnovato e il suo piano stradale sostituito con un legno dalle caratteristiche fisiche e meccaniche in grado di garantire una risposta migliore nei confronti degli agenti atmosferici. Gli interventi saranno inevitabilmente impegnativi e lunghi sia per le peculiarità dell’intervento, sia per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Per questo tutta l’amministrazione e il settore Lavori pubblici si scusano sin da subito, molto utile per le persone che lo percorrono per andare alla stazione ferroviaria, o al centro della città o alle varie sedi scolastiche e che, probabilmente, avranno un disagio», commenta Di Giuseppe, «ma al termine degli interventi la struttura sarà più bella e più efficiente. Nel frattempo, i cittadini dovranno scegliere di percorrere il percorso obbligato attraverso viale Mazzini e viale Sant’Angelo. si tratta, però, di lavori molto importanti e attesi, di natura straordinaria, che vanno al di là degli interventi ordinari sugli elementi più esposti. Le analisi tecniche eseguite nei mesi passati hanno fatto emergere, infatti, una situazione non rischiosa, ma sicuramente da migliorare, tale da avviare nel più breve tempo possibile i lavori».